Нонна Гришаева откровенно рассказала об уходе дочери

10 февраля известная артистка пострадала от лживой информации прессы. Об этом Нонна Гришаева сообщила в своем инстаграм-аккаунте. Звезда подчеркнула, что ей было очень неприятно читать всякие выдумки.
"Сегодня произошла вопиющая подлость! Несколько СМИ распространили статью "Дочь Нонны Гришаевой отреклась от семьи?". Дорогие мои подписчики, не волнуйтесь. Это неправда! Это очередной фейк", – успокоила поклонников актриса. Знаменитость заверила, что у нее хорошие отношения со взрослой дочерью Анастасией.
"Сегодня произошла вопиющая подлость! Несколько СМИ распространили статью "Дочь Нонны Гришаевой отреклась от семьи?". Дорогие мои подписчики, не волнуйтесь. Это неправда! Это очередной фейк", – успокоила поклонников актриса. Нонна Гришаева заверила, что у нее хорошие отношения со взрослой дочерью Анастасией.
В доказательство своих слов Нонна Гришаева опубликовала совместное фото с Анастасией, которое было сделано две недели назад, когда они отдыхали в Мексике. Актриса гордится своей наследницей. Отметим, что у звезды есть новая семья и 13-летний сын Илья.
Отметим, речь идет о 23-летней наследнице Нонны Гришаевой от первого брака. В Сети появилась информация, что девушка перестала появляться в инстаграм-постах знаменитой матери. Из этого журналисты сделали вывод, что между родственницами произошел конфликт. Якобы дочь актрисы больше общается со своим отцом.
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