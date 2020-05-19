Ургант ахнул от вида оголившей живот Мельниковой

11 мая на Первом канале состоялась премьера сериала "Катя и Блэк". Одну из главных ролей в нем сыграла Юлия Мельникова.
Артистка пришла на программу в белоснежном образе. Стильный комбинезон с юбкой-брюками открыл живот знаменитости. Наряд дополнили черные босоножки. Волосы звезды оставила распущенными.
Иван Ургант просто ахнул от внешнего вида Юлии Мельниковой. Он сравнил ее с весной. "Вы так роскошно выглядите!" – воскликнул телеведущий.
Как писали "Дни.ру", ранее звезда сериала "Катя и Блэк" рассказала, какой запомнила коллегу по цеху Веру Глаголеву. Знаменитость умерла в 2017 году от рака желудка. Артистки тепло относились друг к другу. Юлия Мельникова рассказала, что актриса была очень тонкая, ранимая и мудрая и казалась крайне самостоятельной.
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