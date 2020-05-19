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Ургант ахнул от вида оголившей живот Мельниковой

Ургант ахнул от вида оголившей живот Мельниковой

Иван Ургант. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Иван Ургант пригласил на своей вечернее шоу на Первом канале актрису Юлию Мельникову. Звезда поразила его безукоризненным стилем.
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11 мая на Первом канале состоялась премьера сериала "Катя и Блэк". Одну из главных ролей в нем сыграла Юлия Мельникова.

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 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Артистка пришла на программу в белоснежном образе. Стильный комбинезон с юбкой-брюками открыл живот знаменитости. Наряд дополнили черные босоножки. Волосы звезды оставила распущенными.

Иван Ургант просто ахнул от внешнего вида Юлии Мельниковой. Он сравнил ее с весной. "Вы так роскошно выглядите!" – воскликнул телеведущий.

Как писали "Дни.ру", ранее звезда сериала "Катя и Блэк" рассказала, какой запомнила коллегу по цеху Веру Глаголеву. Знаменитость умерла в 2017 году от рака желудка. Артистки тепло относились друг к другу. Юлия Мельникова рассказала, что актриса была очень тонкая, ранимая и мудрая и казалась крайне самостоятельной.

Автор: 19 мая 2020, 17:11 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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