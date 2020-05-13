Анджелина Джоли заговорила о смерти от рака

Маршелин Бертран скончалась в 2007 году от рака яичников. В то время актрисе было 30 лет, и смерть родительницы произвела на нее сильное впечатление. Женщина долгие годы старалась не поднимать эту тему и не обсуждала смерть родственницы на публике.
Утрата сильно сказалась на жизни артистки. "Потеря материнской любви и теплых объятий – будто кто-то сорвал с тебя защиту", – пишет Анджелина Джоли. Звезда сделала небольшую татуировку после смерти Маршелин. На правой руке женщина набила буку "W" – в честь песни The Rolling Stones – Winter. Эту композицию мама пела ей в детстве, укутывая одеялом.
Также Анджелина Джоли рассказала, как росла ее мать. Девочка жила в семье предпринимателя, который прошел Вторую мировую войну. Малышку Маршелин воспитывали в католических традициях.
"Сейчас я понимаю, что ее смерть сильно меня изменила. Это произошло не быстро, сильно по мне ударило. Со временем я поняла, что мать – самый сильный человек на земле. Она – сила, движимая любовью и верностью", – трогательно отметила Джоли.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что старшая дочь голливудской актрисы сблизилась с бывшей супругой Брэда Питта. 14-летняя Шайло Джоли-Питт даже называет Дженнифер Энистон мамой. Как сообщает западная пресса, этот факт привел Анджелину Джоли в бешенство.
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