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Джоли лишила Питта единственной радости в жизни

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: Byron Purvis/AdMedia/www.globallookpress.com
Анджелина Джоли решила воспользоваться карантином и запретить Брэду Питту видеться с детьми. Актриса наверняка ревнует их к экс-супругу.
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Вместе с Анджелиной Джоли живут все шестеро детей. Даже старший сын Мэддокс на время карантина решил вернуться из Сеула к матери. Он продолжает учиться дистанционно.

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Брэд Питт актер

Интересно, что отец детей, экс-супруг голливудской актрисы Брэд Питт живет недалеко от них. Первое время они навещали родителя, даже во время режима самоизоляции. Однако Джоли внезапно выступила против таких встреч, пишет "Экспресс-газета".

Она запретила детям ходить к Питту, потому что считает важным строго соблюдать карантин. Необходимо всем сидеть дома во время пандемии коронавируса. Многие пользователи считают, что для Джоли режим самоизоляции – лишь повод насолить экс-супругу. Якобы актриса просто ревнует. К примеру, Шайло очень хочет больше времени проводить с Брэдом.

Напомним, недавно с Анджелиной устраивал серьезный разговор ее отец. Он умолял дочь помириться с бывшим мужем, а также быть более снисходительнее к Дженнифер Энистон, с которой, поговаривают, Питт возобновил отношения. Но Джоли даже спустя год после развода не может справиться с негативными эмоциями.

Автор: 27 апреля 2020, 16:32

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