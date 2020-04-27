Джоли лишила Питта единственной радости в жизни

Анджелина Джоли решила воспользоваться карантином и запретить Брэду Питту видеться с детьми. Актриса наверняка ревнует их к экс-супругу.

Вместе с Анджелиной Джоли живут все шестеро детей. Даже старший сын Мэддокс на время карантина решил вернуться из Сеула к матери. Он продолжает учиться дистанционно.

Интересно, что отец детей, экс-супруг голливудской актрисы Брэд Питт живет недалеко от них. Первое время они навещали родителя, даже во время режима самоизоляции. Однако Джоли внезапно выступила против таких встреч, пишет "Экспресс-газета".

Она запретила детям ходить к Питту, потому что считает важным строго соблюдать карантин. Необходимо всем сидеть дома во время пандемии коронавируса. Многие пользователи считают, что для Джоли режим самоизоляции – лишь повод насолить экс-супругу. Якобы актриса просто ревнует. К примеру, Шайло очень хочет больше времени проводить с Брэдом.

Напомним, недавно с Анджелиной устраивал серьезный разговор ее отец. Он умолял дочь помириться с бывшим мужем, а также быть более снисходительнее к Дженнифер Энистон, с которой, поговаривают, Питт возобновил отношения. Но Джоли даже спустя год после развода не может справиться с негативными эмоциями.