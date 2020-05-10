"Вычеркнул СССР из истории!": поздравление Трампа с Днем Победы разгневало россиян

Президент США Дональд Трамп в День Победы встретился с ветеранами, а также побывал на церемонии возле мемориала павшим воинам в Вашингтоне. После этого в Сети появилось множество фото и видео, в том числе и в официальных аккаунтах Белого дома. Также правительство страны опубликовало поздравление со словами: "8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда побеждает. В конце концов, так всегда происходит".
Спустя некоторое время поздравление увидели российские интернет-пользователи. Они пришли в шок от лживого сообщения, которое явно было сделано от лица Трампа. Среди всех прочих в комментариях отметился Тимати, который призвал жителей России не стесняться в выражениях. Его поддержала и Айза Анохина. "Я в шоке! Наши предки умирали миллионами, а Белый дом вот так просто взял и вычеркнул СССР из истории!", – написала она.
Американцы тоже обратили внимание на публикацию. Они согласились с россиянами и указали на ошибку. "Автор поста не знает историю", – написал один из пользователей Сети.
Напомним, в этом году неизвестно, когда состоится Парад на Красной площади в честь Дня Победы. Всему виной – пандемия коронавируса. Некоторые предлагают отметить праздник 24 июня, другие – 3 сентября.
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