Художник Никас Сафронов разбился в аварии в Москве

С Никасом Сафроновым случилась беда накануне дня рождения. Именитый художник поехал в магазин, но попал в аварию.

Сегодня, 8 апреля, день рождения отмечает популярный российский художник Никас Сафронов. Однако его праздник омрачился неприятным происшествием. Никас отправился в магазин, чтобы купить продукты для торжества, которое планировал устроить дома (из-за пандемии коронавируса и карантина нельзя собираться большими компаниями), но по дороге с ним случилось несчастье.

Сафронов попал в автомобильную аварию на Тверской улице. По некоторым данным, виновником происшествия стал водитель такси, уснувший за рулем. Мужчина на полном ходу врезался в два стоявших автомобиля, один из которых принадлежит Никасу.

О неприятном инциденте художник рассказал сам. "Вот Антон заснул за рулем, такое бывает – люди устают. Да все нормально. Губу разбил, зуб разбил, голова немного побаливает. Стоял на красном сигнале светофора", – цитирует Никаса Сафронова StarHit. Ехать в больницу он отказался.

Второму водителю, в чей автомобиль врезалось такси, повезло меньше. Он находится в тяжелом состоянии. К слову, это не первая авария с участием Сафронова. В сентябре прошлого года живописец оказался в аналогичной ситуации. Тогда он двигался по Рублево-Успенскому шоссе на элитной иномарке, когда в него въехала KIA. Знаменитый художник ехал на вечер памяти фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер.

Тогда тоже не обошлось без последствий. После ДТП живописец мучился от боли в шее. Никасу Сафронову пришлось искать мануального терапевта, чтобы вправить позвонок. Как рассказал друг художника, из-за боли живописец не мог нормально спать и полноценно двигаться.