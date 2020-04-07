Известная артистка встретилась с любовницей мужа

Юмористка Елена Воробей стала очередной звездной гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". Она рассказала о предательстве мужа.

Мало кто знает, что Елена Воробей выходила замуж трижды, причем два брака были фиктивными. Третьим супругом юмористки стал актер Андрей Кислюк, с которым она прожила семь лет.

Елена Воробей подала на развод, узнав о неверности мужа. Он был настолько самоуверенным, что умудрился познакомить жену с любовницей. Ранее в интервью артистка подчеркивала: этот союз – навсегда. Новость об измене она восприняла как предательство.

"Наверное, я была единственной из нашего окружения, кто не подозревал, что у Андрея роман с молоденькой актрисой, как в пошлой пьесе. Более того, эта барышня показалась мне такой милой, что захотелось подружиться с ней", – призналась Елена Воробей. Эта женщина, по ее словам, стала появляться в их доме.

В разговоре с Борисом Корчевниковым юмористка заявила, что возненавидела мужа за гнусный обман. А еще отметила, как тяжело было после расставания. "Пока нет новой встречи, ты волей-неволей оборачиваешься назад. Невозможно идти вперед, постоянно оглядываясь назад, поэтому я сказала себе, что нужно отпустить друг друга и жить дальше", – вспомнила артистка.

После развода Елена Воробей познакомилась с предпринимателем Игорем Константиновичем. Он был несвободен, и у него были дети. Однако это не помешало ему оставить семью и завести ребенка с Еленой. Артистка родила дочь Софию, но бизнесмен так и не женился. Воробей и Константинович расстались, однако поддерживали теплые отношения.

Несколько лет назад Игорь умер, неудачно упав с лестницы. Вначале он впал в кому. Медики приложили все силы, чтобы спасти его. Елена тоже оказывала поддержку. Были даже подвижки: Константинович открывал глаза, начинал шевелить руками. Однако усилия оказались напрасными. "Перелом основания черепа. Чтобы вы понимали, там не было куска головы…" – говорила Елена Воробей.