У "потухшей" Орбакайте заподозрили серьезные проблемы

Артистка опубликовала фото, на котором она, супруг и их дочь с улыбкой смотрят в кадр. Певица пожелала всем семьям здоровья и счастья. Поклонники поблагодарили Кристину Орбакайте за поздравления, но некоторые негативно отреагировали на ее обращение.
Одни не поняли, что речь о католическом празднике, и подчеркнули: Вербное воскресенье будет только через неделю. Другие отметили, что у иноверцев оно называется Пальмовым.
"Кристина, а Вы католичкой стали или остались православной?", "Вы католики?", "Кристина, а муж у Вас какой веры?" – поинтересовались фолловеры.
Многие обратили внимание, что певица выглядит печальной: "У Кристины грустные глаза... Почему?", "А Вам самой это фото нравится?" В комментариях развернулась дискуссия на тему личного счастья Орбакайте, и выводы были сделаны неутешительные.
Дочери Аллы Пугачевой предрекли скорый развод. Глаза – зеркало души, и, если они грустные, значит, все плохо, уверен народ. Впрочем, Кристина может переживать и по другой причине. У артистки отменились концерты, а ведь она только что вернулась на сцену, оправившись после травмы.
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