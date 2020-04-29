Реанимация, кома, ИВЛ: поклонникам Корчевникова осталось только молиться

Борис Корчевников – генеральный директор православного телеканала "Спас". Как известно, среди духовенства немало заболевших коронавирусом, есть даже умершие. Не минула чаша сия и работников эфира.
"Хотел попросить молитв об Александре Сулякове – руководителе телекомпании "Сретенье", – обратился к россиянам Борис Корчевников. – На "Спасе" огромная коллекция документальных фильмов "Сретенья", и она постоянно пополняется. Все эти фильмы – так или иначе о Христе. Александр – очень хороший и очень скромный человек. Тихо работает, снимая десятки фильмов в год, открывает ими Бога и верных ему людей".
Сообщил Корчевников и подробности тяжелой болезни друга. "Александр третьи сутки в реанимации – кома, ИВЛ (аппарат для искусственной вентиляции легких, который необходим для лечения коронавирусной инфекции – Прим. ред.). У него диабет и не только. Помолитесь за него, пожалуйста", – написал Борис на своей странице в соцсети "Инстаграм".
Напомним, что к полудню 29 апреля в России зафиксировано 99 399 случаев заражения. 10 286 человек выздоровели, 972 больных скончались.
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