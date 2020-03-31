Проклятый коронавирус оставил народ без Киркорова

"Русское радио" провело грандиозный шестичасовой онлайн-марафон "Все будет хорошо!" на сцене "Крокус Сити Холла". Более 35 артистов исполнили свои хиты в пустом зале – в поддержку всех, кто находится на вынужденном или добровольном карантине. Однако Филиппа Киркорова среди звезд не было...



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