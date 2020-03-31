Проклятый коронавирус оставил народ без Киркорова

Григорий Лепс, Тимур Родригез, Родион Газманов, Zivert, Маша Вебер, Анна Семенович, Митя Фомин, Полина Гагарина, Жасмин, Валерия и другие звезды вышли на сцену самого большого концертного зала столицы. Впрочем, видели их только сидящие дома у компьютеров зрители разных стран.
К онлайн-марафону "Русского радио" присоединились и знаменитости, подключившиеся к онлайн-трансляции с карантина. Дмитрий Губерниев сыграл рок-композицию на кастрюлях и хрустальной вазе. Оскар Кучера и Екатерина Андреева рассказали, как занимаются спортом дома. Ирина Безрукова сообщила, что учит новые роли, а Оксана Федорова занимается вокалом.
И только Филиппа Киркорова не было в этот вечер ни на сцене, ни на экране. Поклонники теряются в догадках, почему король российской эстрады не участвовал в грандиозном марафоне. Вроде и меры санитарной безопасности в зале были приняты, и кареты скорой помощи в "Крокусе" дежурили.
Прежде певец с радостью приходил на все мероприятия "Русского радио" – презентации, пре-пати, вечеринки. Много раз становился и обладателем учрежденной радиостанцией престижной музыкальной премии "Золотой граммофон".
Его отсутствие на концерте вызвало огорчение и недоумение. Конечно, можно было бы сослаться на боязнь подхватить инфекцию и принести ее в дом маленьким детям. Но не мешает же это, например, в телешоу "Маска" на НТВ ему участвовать...
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