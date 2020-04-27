Сменившей пол звезде "Дома-2" грозит уголовное наказание

Оскорбленная сотрудница правоохранительных органов подала в суд на транссексуала из "Дома-2". Алена Кузнецова устроила перепалку в отделении полиции.

Сменившая пол знаменитость не скрывает свое прошлое. Девушка изначально была парнем и пришла в 2013 году в "Дом-2" еще до полного перевоплощения. За время участия в шоу Кузнецова окончательно превратилась из Алексея в Алену с помощью пластических хирургов и гормонотерапии.

После ухода с телестройки девушка прославилась рядом скандалов вокруг своей персоны. На этот раз транссексуал попал в передрягу с участием сотрудников правоохранительных органов.

По данным СМИ, Алена Кузнецова устроила дебош в отделении полиции в Санкт-Петербурге. Женщина матом накричала на защитников народа. Особенно досталось одной из сотрудниц правопорядка. Она не простила обиду и подала на транссексуала в суд.

На Алену завели уголовное дело по статье 319 УК РФ. За унижение чести и достоинства представителя власти девушке грозит штраф либо исправительные работы, сообщает издание "Невские новости".

Напомним, последний громкий скандал с участием Кузнецовой случился несколько лет назад. Тогда транссексуал пытался подать в суд на хулиганов, которые набросились на его, когда узнали о смене пола. В тот раз полиция отказались принимать заявление у Алены.