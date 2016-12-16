Трансгендер из "Дома-2" пожаловалась на побои

Звезда "Дома-2" Алена Кузнецова, сменившая пол, пожаловалась на побои. Девушка рассказала об издевательствах, которые получила, когда узнали, что раньше она была мужчиной.

Алена Кузнецова подала заявление в полицию Санкт-Петербурга после потасовки в квартире ее спутников. Как утверждает 23-летняя девушка, которая несколько лет назад по паспорту звалась Алексеем, они с подругой решили отдохнуть в ресторане, где познакомились с двумя молодыми людьми и позже решили поехать домой к одному из них.

По словам Алены, все шло хорошо до тех пор, пока мужчины не узнали, что перед ними трансгендер. Потом начались "издевательства и оскорбления". "А после они начали применять силу. Они схватили мою подругу за волосы, но я успела все заснять на камеру. Сами они начали кричать, что я якобы сама ворвалась в квартиру к одному из них", – рассказала Кузнецова.

Едва они выбрались из квартиры, Алена пошла подавать заявление в полицию. Самое интересное, что, по словам девушки, полицейские также узнали скандальную участницу телестройки и отказались принимать документы.

"Они посмеялись надо мной, но от подруги они не имени права не принять заявление, поэтому писать пришлось ей", – цитирует Алену Life.ru.

Напомним, Алена Кузнецова пришла на "Дом-2" в 2013 году, однако мужчина в женском обличье не смог задержаться на проекте. Сразу после своего ухода Кузнецова хирургическим путем сменила пол и поменяла паспорт.