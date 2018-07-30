Героев "Дома-2" постигла печальная участь

Реалити-шоу "ДОМ-2" часто представляется "школой жизни". Так ли это на самом деле? Давайте рассмотрим, что же проект дал своим "выпускникам".

Ольга Бузова

Некоторые считают ее дурой, но Ольга, в отличие от остальных участников, не ограничилась "ДОМом-2". Умнейший ход. Ей удалось создать кучу собственных бизнесов и трендов. Нужен минимум час на перечисление всех достижений Ольги Бузовой, просто справедливо отметить, что всего этого она добилась сама. "ДОМ-2" помог Оле лишь косвенно. А под потолок своей карьеры, когда никто не ожидал, она еще запела! По словам Филиппа Бедросовича, как "вишенка на торте" Бузова украшает собой густые сливки шоу-бизнеса. Теперь уже "ДОМ-2" прославляется на Ольге.

Влад Кадони и Андрей Черкасов

Молодым людям посчастливилось стать ведущими телепроекта. Влад проявил себя талантливым провокатором, Андрей – массовиком-затейником. Но, слово "ведущие" настолько вскружило головы, что едва ли оба отдают себе отчет об истинном положении дел. Если "ДОМ-2" закроется, то кому эти хлопцы будут нужны? Давайте подумаем, куда мы можем их пристроить? Молчание. Тупик. Вот и я об этом. Было бы правильнее ввести термин "ассистенты" ведущей Ксении Бородиной. Проект под видом сотрудничества просто удерживает Влада и Андрея в своих рядах (а при лучшем выборе участников их выбросит).

Май Абрикосов

"ДОМ-2" облагодетельствовал меня суперпопулярностью. Слышали многие, что живу как "отшельник" чуть ли ни в землянке, с головой "не дружу", бывший наркоман и плут. Спасибо "ДОМу-2" за услугу! Как же отражается скандальный шлейф на моей нынешней работе? В больших кругах это непрестижно. Заказчики не хотят притока аудитории "ДОМа-2", поэтому я не всегда могу указать собственное имя в авторстве песен, например. Но, я человек скорее материальный, чем амбициозный, не смущаюсь, хорошо заплатили и согласен выполнять задачу. До проекта я зарабатывал примерно тем же: сочинял песни и сценарии для детских спектаклей, которые шли с успехом, только не стеснялся подписываться своим именем. И популярность была не порочащей мою честь.

Никита Кузнецов

Никита называл "ДОМ-2" хорошей стартовой площадкой, но куда в итоге стартанул – неизвестно. После сомнительного розыгрыша квартиры, мужчина всячески минимизирует свое общение с поклонниками, сведения о нем добыть сложно, кроме постановочных фотографий. Никита несколько раз возвращался на проект и велика вероятность еще дождаться его появления в эфирах.

"ДОМ-2" подарил Кузнецову образ драчуна и обидчика женщин. Хотя подсмотренный глазком камеры петтинг в исполнении "домского" сердцееда до сих пор многим фанаткам не дает покоя. "Как павлин" – пишут одни. "Казанова!" – восхищаются другие. Никита не боится тяжелого физического труда. Любимой из его подработок, к примеру, была торговля носками за прилавком.

Рустам Солнцев

Руся к 50 годам дожился до того, что поливает людей грязью и пересказывает своими словами замусоленные новости из интернета. Бедный, бедный Солнцев. Кроме испорченной репутации, "ДОМ-2" ни шиша ему не дал. Драндулет и котомка с пожитками – вот все богатство столичного обозревателя новостных стоков. И смех, и грех. А какие крутые виражи выписывает его самомнение, изрекая другим советы… Рустам сучится "червячком", всех любит, всех обнимает. Ить... почему ж не обняться с таким хорошим человеком?! Он почти знаменитость, гроза всех сплетниц, Мона Лиза в селфи-искусстве.

Степан Меньщиков

Степан годами тешит себя надеждой, что его позовут провести мероприятие. На телевидение дорога ему закрыта, такое реноме получил от "ДОМа-2". Максимум экспертом мелькнет то там, то сям. Публично обсуждался развод Меньщикова с женой, и отказ от родного отца... но не творчество. Одаренный он артист! Ему бы в кино играть порядочных людей с ч/ю и без в/п. Однако режиссеры не спешат связываться с бывшим участником реалити-шоу. Степа подрабатывает тамадой, носит бархатный пиджак, и увлекается пенкоснимательством с блюд более успешных приятелей. "ДОМ-2" наградил Степана Меньщикова мечтами о будущем. Осталось ему всего ничего - отмыться от образа комедианта-промокашки.

Элина Камирен и Евгения Феофилактова

Телепроект "Дом-2" дал этим девушкам ложное ощущение их причастности к высокому аристократическому миру. Медийные личности, светские персоны, шоу-вумен, инста-girl – так они представлены бульварной прессой. Мне вообще кажется, что "шоумен" – это синоним участника "ДОМа-2". Надо же обозначить человека вроде бы популярного, но в то же время без конкретного рода деятельности. Не актер, не певец, не танцор. Блуждающий некто в проруби мимолетного успеха.

Виктория Боня и Алена Водонаева

К месту упомянуть Викторию Боню и Алену Водонаеву, которые прославились преимущественно своими отношениями с мужчинами. Участие в "ДОМе-2" прошло для них по касательной. Казалось, кто-кто, а они уж точно станут звездами первой величины и будут гореть ярче всех. Но, на сегодняшний момент девушки еще не полностью раскрылись. Алена и Виктория пробовали быть телеведущими. Боня даже посещает красные дорожки кинофестивалей, правда в качестве кого – не совсем ясно.

Нелли Ермолаева

Нелли, вкупе с предыдущими барышнями, искала себя на стезе телеведущей. Почему-то, большинству участников "ДОМа-2" кажется, что после проекта они достойны вести собственное шоу, стать лицами каналов и прочее-прочее. Но, где же образование?.. Или на ТВ сейчас берут за какие-то другие навыки? Молодец, Нелли. Благодаря "ДОМу-2" раскрутилась, нашла супруга, создала полноценную семью.

Егор Холявин

Егор придумал себе роль первого российского Кена. Неважно, что на него он совсем не похож. Холявин идет к цели, которая в лучших "хомяковских" традициях заключается в накидывании на себя слухов и трэша. А ведь он будет поумнее многих. Жаль, что не пользуется своими дарованиями. Зациклился на внешности. Богатые родители потакают всем капризам Егора, чем, конечно, укореняют в нем безответственность. "ДОМ-2" навредил Егору Холявину, сбил его с верного пути.

Олег Майами

Прошел шоу "Голос", чтобы уйти от "ДОМа-2". Сторонится славы телестройки как холеры или бубонной чумы. Продюсер Максим Фадеев поднатаскал Олега, как правильно вести себя в отношении "ДОМа-2". И сам Максим категорически против сотрудничества с проектом в любой форме, даже скандал поднимал, чтобы его не впутывали в ток-шоу, судом грозился. Вот те раз! Такой знаменитый проект, а никому не мил! Внесен в книгу рекордов по продолжительности, а артисты чураются его, не хотят, чтобы их имена ассоциировались с "ДОМом". Организаторам реалити-шоу есть над чем задуматься. Участие в "ДОМе-2" зазорно. Оказывается-то, не все мечтают получить такой пиар.

Солнце

Реализовалась не совсем, как хотела. Думалось ей стать певицей не хуже Земфиры. Только, увы, не стала. И все коллеги по "ДОМу-2" были просто уверены, что за Солнцем большое будущее. Зато у нее есть собственная квартира, девушка открыла звукозаписывающую мини-студию, даже занимает места в топе диджеев, дает интервью. Но если масштабно сравнивать с Бузовой, то Бузова везде, а Солнце – нигде. По образованию она психолог, тем не менее, после "ДОМа-2" чувствует себя музыкантом. Не знаю, как это назвать. Наверное, термин есть какой-то в психологии подходящий.

А каково количество "потерянных" экс-участников? В своих микро-блогах кинут пару коротких фраз о себе, из которых ничего не понять. Только обещания: "скоро вы увидите, скоро все изменится, скоро нас пригласят…" Никто не пригласит! Правде нужно смотреть в глаза. Никому выпускники "ДОМа-2" не нужны.

Много участников "ДОМа-2" погибло. Некоторые превратились в наркоманов, преступников, угодили кто в лечебницу, кто в тюрьму. Или просто скурвились, опустились, и ведь все они люди, у каждого есть родители или уже дети.

Когда организаторы бросают ребят под колеса проекта, как расходный материал, то никто не думает о последствиях. А они налицо.