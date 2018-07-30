Героев "Дома-2" постигла печальная участь

Эксклюзив Интервью В Юрмале может появиться памятник Вайкуле Лолита сделала скандальное заявление Дом-2

Выбор читателей

Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
Покинувшая Первый канал Барановская разделась на отдыхе
партнеры
Понедельник 30 июля
Лента новостей
18:17
Трое мужчин до смерти забили приятеля деревянной скалкой
18:10
В Уфе 9-летний мальчик выпал из окна многоэтажки и скончался
18:00
Женщина чудом выжила после мощного удара молнии (видео)
17:55
Смертельный наезд BMW на пешеходов попал на видео
17:46
Кухня Путина вызвала переполох
17:29
На Москву надвигается аномальная жара
16:59
В страшном ДТП под Уфой погиб мужчина
16:37
Стальной губернатор: 71-летний Арнольд Шварценеггер восхитил физической формой
16:22
В Москве годовалый ребенок проглотил шарик и умер
16:16
Украина в панике из-за дерзкой выходки Порошенко
15:49
Известный российский актер гулял с собакой и умер
15:24
Porsche E-Challenge 2018: Гран Туризмо с электрическим огоньком
15:13
Запад поставил крест на Порошенко
15:06
В загадочной истории с пропавшим Boeing поставлена точка
14:48
Две женщины попытались украсть из банка в Москве 870 миллионов рублей
14:24
Яблоко от яблони: психолог объяснила трагедию зарезавших отца девочек
14:21
Украина проиграла России торговый спор
14:12
Пять изнасилований: маньяк из Серпухова идет на рекорд
14:06
В Москве прошла церемония прощания с Войновичем
13:58
Россия вошла в число стран с дешевым бензином
13:48
Москва отвесила пендель хамящему Западу
13:46
В Москве из храма похитили украшения
13:40
Россияне – самые желанные гости в Греции
13:36
Найден способ защиты от ВИЧ
13:30
Анне Семенович запретили въезд на Украину
13:19
"Реал" намерен купить двух игроков "Челси" за 112 миллионов евро
13:13
Пьяный водитель сбил двух детей
13:10
Совет по цифровой экономике при Совфеде соберется на первое заседание
13:08
У убитого тремя девушками отца-насильника нашелся защитник
12:50
"Распадется окончательно": Россию приготовились рвать на части
12:48
Кто заставляет женщин чувствовать себя уродливыми
12:43
"Полный бред": Украина в ужасе от нового учебника географии
12:31
Правительство Москвы сделало фестиваль Geek Picnic бесплатным
12:19
Три сестры ударили отца-насильника 46 раз ножом и молотком
12:14
Путин ужесточил наказание за организацию азартных игр
12:05
Бывшая жена Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма в одиночестве
12:04
Рецепт корейского блина с зеленым луком
11:59
В США пожаловались на бесполезность антироссийских санкций
11:45
Россиянки назвали минусы серьезных отношений
11:36
Хватал за интимное место: мужа Ани Лорак сняли с другой женщиной в клубе
11:33
Авария унесла жизни 12 человек из свадебного кортежа
11:29
Подростки попали в модное рабство
11:25
Уральского следователя оштрафовали за попытку скрыть прогул
11:15
Названа самая здоровая в мире диета
11:09
"Просил трогать его": как отец-насильник творил страшное с тремя дочками
11:03
Новые данные о состоянии тяжелобольного Кобзона
10:53
В Иркутске пьяница обстрелял полицейских с балкона
10:43
Федор Емельяненко рассказал о последнем бое
10:34
"Крыть нечем": украинцы в экстазе от Крымского моста
10:32
Курс рубля загнали в рамки до сентября
10:14
"Вот и все": муж Собчак теряет зрение
10:03
Семьи с инвалидами освободили от взносов за капремонт
09:59
"Про стычки с Володей свекровь не знает": Подольская об отношениях с Пресняковой
09:58
Западные правозащитники назвали условие для посещения Крыма
09:55
В России создадут новый сверхтяжелый самолет
09:46
Ученые вычислили сроки глобальной катастрофы
09:40
ЦБР поддержал рубль
09:30
Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"
09:28
Правительство продлило программу льготного автокредитования
09:21
"Он перенес эту пытку": жена священника пожаловалась на службу в Кремле
09:20
"Одни зубы на двоих": постаревший Галкин стал копией Пугачевой
09:12
На французском пляже нашли бомбу
09:09
Латвия призвала порвать Россию на куски
08:56
В России выявили самого крупного должника
08:44
Молодая жена Преснякова о своей беременности
08:39
Смолов пережил новый позор после провала на ЧМ-2018
08:21
Три сестры зарезали отца-насильника: шокирующие подробности убийства в Москве
08:19
Жертвами пожара в Сочи стали семь человек
07:58
Астрологический прогноз с 30 июля по 5 августа
20:31
Огромные долги вынуждают Лорак работать на износ
17:53
Гнойник лопнул: Гузеевой вынесли приговор
17:26
Сладкая парочка: Ургант толкает в ад распустившегося Киркорова
16:55
Спутавшаяся с геем Медведева пошла на новое предательство
16:27
Участника "Дом 2" посадили за наркотики
15:44
Газманов рассказал о тяжелой утрате
15:11
Финалист "Битвы экстрасенсов" пообещал звездам "Дома-2" слезы и боль
14:27
"Метастазы в другие органы": рак пожирает Кобзона изнутри
13:52
Ковальчук вышла в свет без трусиков
13:11
Глазки-щелочки: покинувшая Россию Барановская изменилась до неузнаваемости
12:19
Беспечная жизнь скандальной жены миллионера
12:01
Малахов случайно впервые показал маленького сына
11:22
Российский певец пропал без вести перед концертом
11:02
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
10:46
Все плохо: Фадеев призвал молиться за Кобзона
10:04
Известная актриса села на 10 лет за связь с иностранцем
21:51
Песков указал Навке место "ай-лю-лю"
20:26
Жуткое ДТП с автобусом под Москвой сняли на видео
20:08
Штурм сравнила алкоголика Осина с тяжелобольным Кобзоном
19:43
Придурки всякие: Бледанс врезала наставнику "Голоса" за нападки на особенных детей
18:12
"Она не уважает меня": Озверевший муж Рапунцель из "Дома-2" душил тещу
17:35
Пострадали люди: Под Москвой автобус попал в страшное ДТП
17:28
Ведущая "Давай поженимся" предсказала смерть известного фигуриста
16:41
Красавица-официантка снялась голой и вышла замуж за принца
16:11
Муж показал рыжую киску беременной Кудрявцевой
15:17
"Это убийство": Семья Кобзона сделала заявление
14:36
Жена нелепо поздравила Преснякова с годовщиной
13:48
Опробовала на себе все: специалист об операциях Ротару
13:33
Под Москвой столкнулись шесть автомобилей
13:07
Странная реакция сестры на кому Кобзона
12:35
Роскошные фото самой сексуальной россиянки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Метастазы в другие органы": рак пожирает Кобзона изнутри
Гнойник лопнул: Гузеевой вынесли приговор
Спутавшаяся с геем Медведева пошла на новое предательство
Придурки всякие: Бледанс врезала наставнику "Голоса" за нападки на особенных детей
Новые данные о состоянии тяжелобольного Кобзона
Глазки-щелочки: покинувшая Россию Барановская изменилась до неузнаваемости
Шоу-бизнес

Героев "Дома-2" постигла печальная участь

Фото: dom2.tw
Роман Тертишный

Роман Тертишный блогер

 Легендарный участник "Дома-2", известный аудитории проекта как Май Абрикосов. Телеведущий, актер.
Реалити-шоу "ДОМ-2" часто представляется "школой жизни". Так ли это на самом деле? Давайте рассмотрим, что же проект дал своим "выпускникам".
прочитано 3501 раз

Ольга Бузова

Некоторые считают ее дурой, но Ольга, в отличие от остальных участников, не ограничилась "ДОМом-2". Умнейший ход. Ей удалось создать кучу собственных бизнесов и трендов. Нужен минимум час на перечисление всех достижений Ольги Бузовой, просто справедливо отметить, что всего этого она добилась сама. "ДОМ-2" помог Оле лишь косвенно. А под потолок своей карьеры, когда никто не ожидал, она еще запела! По словам Филиппа Бедросовича, как "вишенка на торте" Бузова украшает собой густые сливки шоу-бизнеса. Теперь уже "ДОМ-2" прославляется на Ольге.

Влад Кадони и Андрей Черкасов

Молодым людям посчастливилось стать ведущими телепроекта. Влад проявил себя талантливым провокатором, Андрей – массовиком-затейником. Но, слово "ведущие" настолько вскружило головы, что едва ли оба отдают себе отчет об истинном положении дел. Если "ДОМ-2" закроется, то кому эти хлопцы будут нужны? Давайте подумаем, куда мы можем их пристроить? Молчание. Тупик. Вот и я об этом. Было бы правильнее ввести термин "ассистенты" ведущей Ксении Бородиной. Проект под видом сотрудничества просто удерживает Влада и Андрея в своих рядах (а при лучшем выборе участников их выбросит).

Май Абрикосов. Фото: instagram.com/tertishnyi_official

Май Абрикосов

"ДОМ-2" облагодетельствовал меня суперпопулярностью. Слышали многие, что живу как "отшельник" чуть ли ни в землянке, с головой "не дружу", бывший наркоман и плут. Спасибо "ДОМу-2" за услугу! Как же отражается скандальный шлейф на моей нынешней работе? В больших кругах это непрестижно. Заказчики не хотят притока аудитории "ДОМа-2", поэтому я не всегда могу указать собственное имя в авторстве песен, например. Но, я человек скорее материальный, чем амбициозный, не смущаюсь, хорошо заплатили и согласен выполнять задачу. До проекта я зарабатывал примерно тем же: сочинял песни и сценарии для детских спектаклей, которые шли с успехом, только не стеснялся подписываться своим именем. И популярность была не порочащей мою честь.

Никита Кузнецов

Никита называл "ДОМ-2" хорошей стартовой площадкой, но куда в итоге стартанул – неизвестно. После сомнительного розыгрыша квартиры, мужчина всячески минимизирует свое общение с поклонниками, сведения о нем добыть сложно, кроме постановочных фотографий. Никита несколько раз возвращался на проект и велика вероятность еще дождаться его появления в эфирах.

"ДОМ-2" подарил Кузнецову образ драчуна и обидчика женщин. Хотя подсмотренный глазком камеры петтинг в исполнении "домского" сердцееда до сих пор многим фанаткам не дает покоя. "Как павлин" – пишут одни. "Казанова!" – восхищаются другие. Никита не боится тяжелого физического труда. Любимой из его подработок, к примеру, была торговля носками за прилавком.

Рустам Солнцев

Руся к 50 годам дожился до того, что поливает людей грязью и пересказывает своими словами замусоленные новости из интернета. Бедный, бедный Солнцев. Кроме испорченной репутации, "ДОМ-2" ни шиша ему не дал. Драндулет и котомка с пожитками – вот все богатство столичного обозревателя новостных стоков. И смех, и грех. А какие крутые виражи выписывает его самомнение, изрекая другим советы… Рустам сучится "червячком", всех любит, всех обнимает. Ить... почему ж не обняться с таким хорошим человеком?! Он почти знаменитость, гроза всех сплетниц, Мона Лиза в селфи-искусстве.

Рустам Солнцев. Фото: vk.com/id151005697

Степан Меньщиков

Степан годами тешит себя надеждой, что его позовут провести мероприятие. На телевидение дорога ему закрыта, такое реноме получил от "ДОМа-2". Максимум экспертом мелькнет то там, то сям. Публично обсуждался развод Меньщикова с женой, и отказ от родного отца... но не творчество. Одаренный он артист! Ему бы в кино играть порядочных людей с ч/ю и без в/п. Однако режиссеры не спешат связываться с бывшим участником реалити-шоу. Степа подрабатывает тамадой, носит бархатный пиджак, и увлекается пенкоснимательством с блюд более успешных приятелей. "ДОМ-2" наградил Степана Меньщикова мечтами о будущем. Осталось ему всего ничего - отмыться от образа комедианта-промокашки.

Элина Камирен и Евгения Феофилактова

Телепроект "Дом-2" дал этим девушкам ложное ощущение их причастности к высокому аристократическому миру. Медийные личности, светские персоны, шоу-вумен, инста-girl – так они представлены бульварной прессой. Мне вообще кажется, что "шоумен" – это синоним участника "ДОМа-2". Надо же обозначить человека вроде бы популярного, но в то же время без конкретного рода деятельности. Не актер, не певец, не танцор. Блуждающий некто в проруби мимолетного успеха.

Виктория Боня и Алена Водонаева

К месту упомянуть Викторию Боню и Алену Водонаеву, которые прославились преимущественно своими отношениями с мужчинами. Участие в "ДОМе-2" прошло для них по касательной. Казалось, кто-кто, а они уж точно станут звездами первой величины и будут гореть ярче всех. Но, на сегодняшний момент девушки еще не полностью раскрылись. Алена и Виктория пробовали быть телеведущими. Боня даже посещает красные дорожки кинофестивалей, правда в качестве кого – не совсем ясно.

Нелли Ермолаева

Нелли, вкупе с предыдущими барышнями, искала себя на стезе телеведущей. Почему-то, большинству участников "ДОМа-2" кажется, что после проекта они достойны вести собственное шоу, стать лицами каналов и прочее-прочее. Но, где же образование?.. Или на ТВ сейчас берут за какие-то другие навыки? Молодец, Нелли. Благодаря "ДОМу-2" раскрутилась, нашла супруга, создала полноценную семью.

Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly

Егор Холявин

Егор придумал себе роль первого российского Кена. Неважно, что на него он совсем не похож. Холявин идет к цели, которая в лучших "хомяковских" традициях заключается в накидывании на себя слухов и трэша. А ведь он будет поумнее многих. Жаль, что не пользуется своими дарованиями. Зациклился на внешности. Богатые родители потакают всем капризам Егора, чем, конечно, укореняют в нем безответственность. "ДОМ-2" навредил Егору Холявину, сбил его с верного пути.

Олег Майами

Прошел шоу "Голос", чтобы уйти от "ДОМа-2". Сторонится славы телестройки как холеры или бубонной чумы. Продюсер Максим Фадеев поднатаскал Олега, как правильно вести себя в отношении "ДОМа-2". И сам Максим категорически против сотрудничества с проектом в любой форме, даже скандал поднимал, чтобы его не впутывали в ток-шоу, судом грозился. Вот те раз! Такой знаменитый проект, а никому не мил! Внесен в книгу рекордов по продолжительности, а артисты чураются его, не хотят, чтобы их имена ассоциировались с "ДОМом". Организаторам реалити-шоу есть над чем задуматься. Участие в "ДОМе-2" зазорно. Оказывается-то, не все мечтают получить такой пиар.

Солнце

Реализовалась не совсем, как хотела. Думалось ей стать певицей не хуже Земфиры. Только, увы, не стала. И все коллеги по "ДОМу-2" были просто уверены, что за Солнцем большое будущее. Зато у нее есть собственная квартира, девушка открыла звукозаписывающую мини-студию, даже занимает места в топе диджеев, дает интервью. Но если масштабно сравнивать с Бузовой, то Бузова везде, а Солнце – нигде. По образованию она психолог, тем не менее, после "ДОМа-2" чувствует себя музыкантом. Не знаю, как это назвать. Наверное, термин есть какой-то в психологии подходящий.

А каково количество "потерянных" экс-участников? В своих микро-блогах кинут пару коротких фраз о себе, из которых ничего не понять. Только обещания: "скоро вы увидите, скоро все изменится, скоро нас пригласят…" Никто не пригласит! Правде нужно смотреть в глаза. Никому выпускники "ДОМа-2" не нужны.

Много участников "ДОМа-2" погибло. Некоторые превратились в наркоманов, преступников, угодили кто в лечебницу, кто в тюрьму. Или просто скурвились, опустились, и ведь все они люди, у каждого есть родители или уже дети.

Когда организаторы бросают ребят под колеса проекта, как расходный материал, то никто не думает о последствиях. А они налицо.

30 июля 2018, 14:54

комментарии

Политика

Москва отвесила пендель хамящему Западу
"Распадется окончательно": Россию приготовились рвать на части
В США пожаловались на бесполезность антироссийских санкций
Страшные тайны: дамский угодник Сергей Киров

Шоу-бизнес

В эфире Первого канала озвучили неутешительный диагноз Казаченко
Пьяный Билан устроил дебош на собственной свадьбе
Стало известно об отравлении Сергея Лазарева
Шепелев взорвался от результатов ДНК-теста на отцовство

Проишествия

Яблоко от яблони: психолог объяснила трагедию зарезавших отца девочек
Пять изнасилований: маньяк из Серпухова идет на рекорд
Раненый капитан в центре Москвы спас девушку от резни
Везший водку водитель протаранил подъезд и сбил трех человек

Lifestyle

"Это мне очень нравится": Пореченков оценил перемены после смерти Табакова
Внук Маяковского раскрыл трагичную историю любви поэта
"Справлялся с трудом": тайны умершего актера из фильма "Любовь и голуби"
Первая жена Высоцкого умерла на руках у наследника
Шоу-бизнес

Новые данные о состоянии тяжелобольного Кобзона

С заявлением выступила пресс-секретарь артиста
Шоу-бизнес

Дочь Якубовича отказалась работать на Первом канале

Девушка дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Мокрая Максакова предстала в одном купальнике

Оперная дива поддразнила общественность
Культура

Известный российский актер гулял с собакой и умер

Звезде "Дальнобойщиков" было 56 лет

Гороскоп

Астрологический прогноз с 30 июля по 5 августа
Безумные боли и страдания: подробности состояния онкобольного Юдашкина
Совет на выходные
Могут стать помехой: Кончаловский отказался от детей

Фоторепортажи

Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"
Беспечная жизнь скандальной жены миллионера
Красавица-официантка снялась голой и вышла замуж за принца
Роскошные фото самой сексуальной россиянки

Спорт

Смолов пережил новый позор после провала на ЧМ-2018
Спутавшаяся с геем Медведева пошла на новое предательство
В убийстве фигуриста Дениса Тена замешана девушка
Марадона тащит под венец молоденькую подружку

Регионы

Бес попутал: подмосковный священник зарезал в лесу молодую жену
60 ударов ножом: защищавшая маму девочка погибла от рук многодетного отца
Российский актер скончался после падения в оркестровую яму
Исполнявшего хиты Королевой маньяка отправили за решетку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru