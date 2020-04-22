"Пример деградации": участниц шоу "Дом-2" заставили заглатывать бутылки

"Дом-2" считается самым продолжительным проектом на отечественном телевидении. За 16 лет чего только не было в эфире скандальной передачи. Обычно зрителей привлекают разборки участников, но в этот раз поклонники пришли в ужас от увиденного.
В официальном инстаграм-аккаунте шоу появился анонс выпуска, где девушки брали в рот бутылки, которые парни зажимали между ног. Это было соревнование – кто быстрее открутит пробку и выпет содержимое. Ведущий пытался подбадривать девушек. А один из парней решил помочь участнице и сам заглотил горлышко бутылки.
Пользователи Сети прокомментировали происходящее. Многие раскритиковали редакторов "Дома-2", которые придумывают такие конкурсы. "Вы там вообще *** дали?!", "Какой-то беспредел творят! О чем думает руководство?", "Я думаю, родители рады это видеть...", "Это просто дно", "Пример деградации", – написали зрители.
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