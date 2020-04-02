"Сорвало крышу": у Боярской пропали стеснение и стыд

В семье Елизаветы Боярской одни актеры – мама, папа, муж. Но был ли у нее самой шанс пойти по другому пути и не заниматься лицедейством?

"Наверное, был, – признается Боярская. – Я долго сопротивлялась – у меня не было в планах быть артисткой. Есть дети, которые снимаются много – любят на камеру танцевать, читать стихи. Я не из таких. Никогда, ни за что! Для меня что-то сделать публично, например, прочитать стихотворение, всегда было самым большим наказанием. Я даже деду Морозу стихов не читала – и не верила в него, и не любила что-то делать напоказ!"

"Правда, я занималась хореографией, но там я хотя бы состояла в коллективе, где было человек 10-15, и это совсем другое, – продолжает Елизавета. – Но среда в которой я росла – дома постоянно были операторы, артисты, художники, режиссеры, – бесконечные разговоры про театр, кино и искусство, в итоге сыграли свою роль. Даже если ты в этот момент сидишь в углу и играешь, то неизбежно впитываешь все в себя. Хотя, повторюсь, актерству я долго сопротивлялась".

"Я решилась на то, чтобы стать актрисой, в 16 лет, – заявила звезда во время онлайн эфира "Театра наций". – Но внутри все равно все долго дрожало, и я боялась себе признаться, что мне нравится театр, нравится стоять на сцене. Потом я вошла во вкус, когда я поступила, то мне было все равно – стесняюсь я или нет. Крышу сорвало! Мне было так интересно, что не осталось никакой рефлексии".