"Пройдет, потерпи": Башаров откровенно об изменах жене

Марат Башаров стал гостем программы "Судьба человека". Он рассказал ведущему, почему не стыдится измен.

С первой супругой Лизой актер познакомился во время съемок картины "Сибирский цирюльник". Она состояла в браке, однако молодой артист отбил ее. Марат пришел к мужу любимой и заявил, что тот ей не пара. Начинающий актер самонадеянно заверил мужчину, что сможет дать Лизе больше.

Как вспоминает звезда, эта женщина влетела в его судьбу. Первые годы прошли замечательно. Супруга приняла мусульманство, позже у них родилась дочь Амели. Однако Башаров признался, что не был верен жене. Он закрутил роман с фигуристкой Марией Бутырской.

"Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Причем это была любовь с первого взгляда. Я всегда видел Машу по телевизору, когда Маша выступала на льду. И тут я вдруг увидел перед собой того человека, за которого я болел. Мы начали общаться, ну и закрутилось-завертелось", – рассказал Марат Башаров.

Жене о его связи на стороне доложили "добрые люди". Иногда актер заходил домой за вещами и молча уезжал к любовнице. Однажды сказал супруге: "Подожди. Пройдет, потерпи..." Марат не стыдится измен, ведь, как он и обещал Лизе, походы налево быстро заканчивались.



"Можно сказать, я очень влюбчивый", – заявил артист.

Супруга терпела и ждала. "Это было жестоко, конечно. Когда изменяешь любимому человеку, который тебя любит, это жестоко. Но не говорить об этом, скрывать это... А так хоть какая-то надежда. Я эту надежду вселил в нее и в себя: все вернется, все будет хорошо", – заявил Марат Башаров в эфире шоу "Судьба человека".