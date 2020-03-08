Силовики со спецаппаратурой спасли сына Боярского от похищения

Когда наследник Михаила Боярского был ребенком, у его семьи появился недоброжелатель. Мужчина угрожал похитить мальчика.
Сергей Боярский до сих пор помнит, как в их дом приезжали силовики со специальной аппаратурой. Злоумышленника вычисляли недолго. Им оказался обычный выпивоха.
Сергей рад, что сейчас в его семье мир и спокойствие. Между тем он переживает за сестру Лизу, которая является популярной артисткой. "Слава Богу, назойливых преследователей у нее нет, но они ведь могут появиться в любое время", – сказал Сергей Боярский в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ.
С назойливыми фанатами сталкивались многие отечественные знаменитости. Например, Аните Цой однажды пришлось успокаивать неадекватного поклонника. Артистка беседовала с мужчиной 40 минут. По словам Аниты, фанат угрожал ей кирпичом.
С подобной неприятностью сталкивался и актер Константин Крюков. Как-то поклонница кинула в голову его подруги тяжелый предмет. Фанатка считала себя сестрой артиста. К счастью, Константину удалось избавиться от ненормальной.
Терпел неудобства от назойливости незнакомцев и Лев Лещенко. Поклонницы в буквальном смысле ложились под дверь вокалиста. В полицию певец не обращался. Артист всегда сам успокаивал фанаток.
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