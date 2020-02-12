Боярский резко отреагировал на вопрос о нарушении парковки

На снимках видно, как автомобиль артиста припаркован на тротуаре рядом с домом на набережной Мойки в Санкт-Петербурге. Боярский частично наехал на своем "Мерседесе" на пешеходную часть.
Вопрос артисту о нарушении правил парковки задали журналисты новостного портала "Подъем". Но конструктивного диалога не последовало.
"Как вы мне все надоели! Все без исключения", – резко ответил Боярский.
Ранее очевидцы уже жаловались в Госавтоинспекцию на народного артиста России. Осенью 2019 года Михаил Боярский также нарушал правила парковки.
Любопытно, что артист недавно вошел в состав общественного совета при ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
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