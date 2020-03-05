"Пили что-то, опохмелялись": Панин высказался про грязный роман с актрисой Александровой

Мужчина заявил, что он встречался с несколькими представительницами актерской профессии на заре их карьеры. Он упомянул о своей связи с Екатериной Шпицей, которая на момент знакомства была еще очень юна. "Ее из-под стола не было видно. Мы прекрасно проводили время. Пили что-то, опохмелялись", – делится воспоминаниями Алексей Панин.
Однако самым страстным был роман с Мариной Александровой, они пересеклись на кинематографической вечеринке в 2006 году. Девушка в то время начала отношения с Александром Домогаровом, и секс-символ России нулевых сильно ревновал подругу к эпатажному артисту. Как отмечает Алексей Панин, актриса металась между двух мужчин и никак не могла выбрать – она постоянно уходила от одного к другому и обратно. По словам гостя программы, звезда фильма "Асса" испытывал глубокие чувства к возлюбленной и намеревался силой отбить ее у соперника. "Домогаров пытался менять побить. Он даже встречу уже назначил", – вспоминает актер.
Правда, насколько бурным был роман, настолько же и коротким – отношения продлились всего месяц. "Она меня бросила", – признался Панин.
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