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Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая назвала известного певца импотентом

Наталья Ветлицкая. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наталья Ветлицкая считалась одной из самых привлекательных певиц в отечественном шоу-бизнесе. Быть рядом с эффектной блондинкой мечтали как обычные мужчины, так и ее звездные коллеги.
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Марта Могилевская работала на телевидении, и с ее легкой руки многие исполнители стали известными. Например, удача улыбнулась певцу Жене Белоусову, с которым у нее были романтические отношения. Она познакомила его с поэтессой Любовью Воропаевой и композитором Виктором Дорохиным, а те написали для артиста песни, ставшие хитами.

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"Все, что было придумано для него – все эти кудряшки и бирюльки а-ля российский Майкл Джексон, – к настоящему Жене никакого отношения не имело. Это все насильно приклеенный к нему имидж. Сам Женька – рокер, веселый, остроумный. Он любил ходить в рваных джинсах и простых майках", – отметила Могилевская.

Их отношения были недолгими. Марта обратила внимание на мужчину, который встречался с певицей Натальей Ветлицкой. Могилевская, по ее словам, почувствовала, что та увлеклась Белоусовым, и предложила "махнуться".

У Могилевской и у Ветлицкой начались романы практически одновременно. Наташа и Женя даже поженились, однако через девять дней певица подала на развод. "Она мне тогда позвонила и сказала: "Слышишь, ты, "махнись, махнись"... Что ты мне не сказала, что он импотент?" Я говорю: "Какой же он импотент? Он мне вообще прохода не давал никогда. Я уже не знала, куда от него спрятаться!" Она очень удивилась", – цитирует Могилевскую "Собеседник".

Автор: 30 марта 2020, 13:51

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Опять эта старая,проперженная,поеденная молью и пахнущая старостью певичка пиарится на нижнем белье человека, которого уже 20 с лишним лет как в живых нет...она выжила из ума, это никому не интересно что на нее у кого то не стоял, может ему просто неприятно было спать с этой прошмондовкой и подстилкой...
Гость
Ответить
А эта чумичка сидела бы в своей Испании, а не пиарилась в России. <цензура> продажная! Забыла, какую грязь выливала на Россию, а теперь опять ужом вползает! Достали уже эти никому не нужные старухи!
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