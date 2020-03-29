"Он жестко со мной обращается": сестра раскрыла правду о Билане

Дима Билан заботился о младшей сестре с 14 лет. Он всегда радовался успехам Анны и поощрял ее творчество. Артист даже помог родственнице поступить на режиссерский факультет в университете США и оплатил ее обучение.
Однако по возвращении в России Анна отказалась от своей мечты снимать кино. Девушка решила пойти по стопам брата и построить карьеру в музыкальном бизнесе. Она взяла себе псевдоним otAna, чтобы у слушателей не возникало ассоциаций с ее звездным родственником.
Как оказалось, Дима Билан негативно отнесся к идее девушки. Он отказался стать ее продюсером. "Я считаю, что Аня должна заниматься всем сама. Ни я, ни Яна Рудковская становиться ее продюсерами не планируем", – рассказал он в интервью "Собеседнику".
Но певец все же решил дать шанс Анне и разрешил ей выступить на разогреве своего выступления. "Он жестко со мной обращается. После концерта не сказал ничего хорошего, только что не так было", – вспомнила девушка.
Однако Анна не держит зла на брата, а, наоборот, благодарна ему за возможность. Она отметила, что всегда внимательно прислушается к критике родственника. Артист также дал ей ценный совет: исполнять только ту музыку, которая нравится ей самой, передает "Пятый канал".
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