Канделаки "заморозилась" ради молодого мужа

Как отметила звезда, сейчас ее ровесники мечтают выглядеть моложе. В окружении журналистки много друзей супруга до 35 лет, поэтому для нее довольно закономерно ощущать себя более юной. Бизнес-леди считает, что стала "мимикрировать" под молодежь еще 12 лет назад, когда только познакомилась с возлюбленным. "Я просто рано начала", – смеется Тина Канделаки.
"Я где-то в возрасте 35 заморозилась. Ну плюс, ты понимаешь, что в силу того, что у меня молодой муж, приходится быть в форме", – заверила теледива. Регина Тодоренко уточнила, мотивирует ли ее Василий Бровко выглядеть подтянуто. Журналистка призналась, что, скорее, все происходит наоборот. "Потому что я всех раздражаю. Сяду за стол и такая: "Так, это едим, это не едим, это никогда не едим, просто не знаем что это, это пьем, это пьем", – рассказала Тина Канделаки.
Женщина уточнила, что сидеть на жесткой диете вынуждена из-за склонности к полноте. Уже 20 лет звезда не употребляет в пищу мясо и молочные продукты, а ее норма калорий в день – 1,5 тысячи. Однако своим детям генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" ничего не запрещает. Тина Канделаки уверена, что ребенку можно вообще все.
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