"Меха на ВДНХ": знаменитый певец оценил интимную зону Канделаки

Егор Крид во время эфира программы Comment Out решился на отчаянный поступок. Он написал довольно жесткий текст под одним из последних постов Тины Канделаки.
В очередном раунде бывшему участнику шоу "Холостяк" выпало задание написать комментарий подобного содержания: "Каждый раз, когда ты снимаешь трусы, я вспоминаю рекламу "Меха на ВДНХ". Стоит отметить, это была неплохая отсылка к старой фотографии Тины, которая "взорвала" Сеть. Напомним, на очередном селфи из спортзала телеведущая не заметила, что ее шорты сильно врезались в интимную часть тела спереди. Фотография ушла в народ, став своего рода мемом.
Если бы певец отказался писать такое в "Инстаграм", его ждало наказание. В голову молодому человеку должен был врезаться игрушечный поезд с надписью "лох". Позориться артист не захотел и выполнил задание.
Кстати, шутку от Comment Out Тина Канделаки в целом оценила и, видимо, решила продолжить "животную" тему, написав под комментарием Егора Крида довольно игривый текст. "Потому что охотишься не ты, охотница здесь я", – заметила телеведущая. Певец отблагодарил бизнесвумен за понимание целующимся смайликом.
Напомним, недавно популярная ведущая откровенно рассказала своих семейных неурядицах. Женщина призналась, что тяжело переживала первый развод.
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