"Шрамы остались": мужчина нанес серьезную травму фигуристке Сотниковой

Аделина Сотникова в эфире программы "Судьба человека" сообщила о травме, которую ей нанес некогда близкий человек. Из-за нее молодая спортсменка погрузилась в переживания и разочаровалась в мужчинах.

Фигуристка призналась, что в отношениях она не очень опытна. "Но влюблена я была. Это такая болезненная любовь. Если я полюбила, то мне кажется, что навсегда. Какие-то шрамы, наверное, остались на сердце. К сожалению, с этим человеком были вынуждены расстаться", – откровенничает спортсменка. Аделина Сотникова уверяет, что ей удалось пережить окончание отношений с партнером, однако для этого ей понадобилось время и терпение.

Одиночница призналась в эфире "Судьба человека", что ей сложно доверять мужчинам. "Моя голова забита совершенно иначе, нежели бы я ждала, когда он мне написал, позвонил, забрал, цветы подарил, ах не подарил, значит, кто-то есть. Ну вы знаете, что такое любовь, наверное? Вы начинаете ревновать своего человека просто к столбу или к дивану", – поделилась девушка с Борисом Корчевниковым.

Аделина Сотникова призналась, что получает много внимания от молодых людей. Ей нравится чувствовать себя интересной и радует, что с ней хотят познакомиться. "Я так беру энергетику мужскую. Да, я вот такая. Хотите? Но надо завоевывать, удивлять", – кокетничает фигуристка.