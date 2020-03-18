Полуобнаженную певицу Maruv смешали с грязью

Исполнительница свела с ума фолловеров, особенно, их мужскую половину.
Звезда предстала в кружевном нижнем белье кремового цвета. Дополнили образ капроновые черные перчатки и чулки. Чтобы добавить образу загадочности, артистка накинула шифоновое платье на одно плечо.
Кадр сделан на бежевом фоне, поэтому получился пастельным. Если бы не одно "но" – ярко-синие волосы Maruv. Именно они стали красочным пятном, притягивающим взгляды.
Необычный снимок украинская исполнительница опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Таким образом она хотела привлечь внимание фолловеров к важной информации, сообщает Пятый канал. Оказалось, что все мартовские концерты артистки переносятся. Тем не менее, апрельские и майские пока в планах, но ситуация может измениться в любой момент. Поэтому певица призвала фанатов внимательно следить за новостями в ее микроблоге. Поп-дива пообещала, что будет держать поклонников в курсе происходящего.
Тем временем злопыхатели в очередной раз раскритиковали звезду в пух и прах. "У нее, видимо, с детства комплекс неполноценности", – заявил хейтер. На чем базировалось его мнение, остается загадкой.
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