Над свадьбой Натальи Водяновой нависла угроза

По словам матери 38-летней звезды Ларисы Кусакиной, Наталья Водянова и ее 42-летний возлюбленный собираются устроить праздник во Франции, в регионе Шампань. Дата свадьбы пока не называется.
Модель призналась, что на торжестве будет около 300 гостей. Гулять молодожены, а также их друзья и родственники будут два дня.
Однако теперь свадьба Натальи Водяновой под угрозой, передает сайт "Комсомольская правда". Из-за эпидемии коронавируса во Франции отменяют массовые мероприятия и отказываются от вечеринок.
Пока неизвестно, что предпримут супермодель с избранником, но, возможно, они решат не рисковать здоровьем приглашенных. Не исключено, что устроят домашнее торжество для самых близких.
Ранее Наталья Водянова показала поклонникам в своем инстаграм-аккаунте кольцо, которое ей подарил Антуан Арно. Примечательно, что пара вместе уже почти десять лет. За это время манекенщица родила двоих детей.
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