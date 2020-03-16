Скоропостижной смерти Доренко найдено простое объяснение

Эксперт высказался о смерти 59-летнего Сергея Доренко, 35-летнего рэпера Децла и 51-летнего протоиерея Всеволода Чаплина. Он отметил, что зачастую после ухода знаменитостей распространяются слухи об их намеренном устранении.
По словам Льва Кактурского, его профессиональный опыт позволяет утверждать, что за каждым подобным случаем стоит болезнь. Он напомнил, что у Доренко была аневризма аорты, а Чаплин страдал от проблем с сердцем, передает телеканал "360".
Медик отметил, что скоропостижная смерть – явление распространенное. Он подчеркнул, что даже в старости люди умирают именно от патологии. Примечательно, что внезапные смерти чаще происходят по ночам поздней осенью или ранней весной.
Как писали "Дни.ру", смерть настигла Сергея Доренко 9 мая прошлого года. Он потерял сознание, когда ехал на мотоцикле. Журналиста доставили в больницу, где он умер, не приходя в сознание. Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) скончался 4 февраля 2019 года после выступления. Всеволод Чаплин умер 26 января этого года на скамейке у храма.
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