Прах Доренко развеяли в Крыму

Вдова журналиста Сергея Доренко развеяла его прах на горе Митридат в Крыму. В своем Telegram-канале Юлия разместила видеозапись прощания с супругом.

Женщина жалеет о том, что не посетила это место при жизни журналиста. "Сегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно. Я рада, что побывала здесь. Жаль, что мы во всей суете и бесконечных делах так и не добрались сюда вместе", – передает слова Юлии телеканал "360".

Напомним, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет от разрыва аорты. Он внезапно потерял сознание, когда ехал на мотоцикле. Журналиста доставили в больницу, где он умер, не приходя в сознание, сообщает URA.ru.