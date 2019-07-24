Прах Доренко развеяли в Крыму

Вдова журналиста Сергея Доренко развеяла его прах на горе Митридат в Крыму. В своем Telegram-канале Юлия разместила видеозапись прощания с супругом.
Женщина жалеет о том, что не посетила это место при жизни журналиста. "Сегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно. Я рада, что побывала здесь. Жаль, что мы во всей суете и бесконечных делах так и не добрались сюда вместе", – передает слова Юлии телеканал "360".
Напомним, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет от разрыва аорты. Он внезапно потерял сознание, когда ехал на мотоцикле. Журналиста доставили в больницу, где он умер, не приходя в сознание, сообщает URA.ru.
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