"Что они там будут показывать?": известный музыкант прошелся по Little Big перед "Евровидением"

Юрий Лоза находится в больнице. Композитор проведет там около двух недель, чтобы восстановиться после операции на колене. Даже находясь в клинике, певец нашел в себе силы поговорить о группе Little Big.
Исполнитель заявил, что его мало интересует вся эта история, передает Teleprogramma.pro. Он отметил, что пока не видел новый клип коллектива Ильи Прусикина. Не слышал Юрий Лоза и песню Uno, с которой Little Big выступит на "Евровидении-2020" в Роттердаме.
К музыкантам, как выяснилось, артист относится скептически. Он считает, что у Little Big нет музыки как таковой, пишет Пятый канал. "Что они там будут показывать? Не знаю", – высказался певец. По его словам, на сцене участники группы попрыгают, побегают и поскачут – только и всего.
Отметим, ранее Юрий Лоза уже резко высказывался о коллективе. Он негодовал из-за того, что
Little Big "работают на чужую культуру, на британскую мельницу". Считает артист недостатком и то, что команда будет исполнять на "Евровидении" трек шведского автора.
Популярные темы форума
Я тоже хотела бы замуж за Путина!.
Сало кушать или нет? Тут есть звёздные диетологи?
И кто такая Лиона? Ваше мнение.
Одиночество- <цензура>!
Цветы - подарок или самый простое решение под праздник
Чего боится коронавирус?
Алла Львовна Пугачева, с праздником!
Лиона-хамелиона
Жизнь в России
Пандемия это ,что?