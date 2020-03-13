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"Что они там будут показывать?": известный музыкант прошелся по Little Big перед "Евровидением"

Фото: commons.wikimedia.org/Okras (CC BY-SA 4.0)
66-летний Юрий Лоза высказался о творчестве группы Little Big. Певец скептически оценил то, что коллективу дали право представлять Россию на международном музыкальном конкурсе.
прочитано 421 раз

Юрий Лоза находится в больнице. Композитор проведет там около двух недель, чтобы восстановиться после операции на колене. Даже находясь в клинике, певец нашел в себе силы поговорить о группе Little Big.

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Юрий Эдуардович Лоза певец, композитор, автор текстов

Исполнитель заявил, что его мало интересует вся эта история, передает Teleprogramma.pro. Он отметил, что пока не видел новый клип коллектива Ильи Прусикина. Не слышал Юрий Лоза и песню Uno, с которой Little Big выступит на "Евровидении-2020" в Роттердаме.

К музыкантам, как выяснилось, артист относится скептически. Он считает, что у Little Big нет музыки как таковой, пишет Пятый канал. "Что они там будут показывать? Не знаю", – высказался певец. По его словам, на сцене участники группы попрыгают, побегают и поскачут – только и всего.

Отметим, ранее Юрий Лоза уже резко высказывался о коллективе. Он негодовал из-за того, что Little Big "работают на чужую культуру, на британскую мельницу". Считает артист недостатком и то, что команда будет исполнять на "Евровидении" трек шведского автора.  

Автор: 13 марта 2020, 18:00
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