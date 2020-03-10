Солист Little Big женился на фотографе

Избранница звезды работает фотографом для глянцевых изданий. Иванова часто сотрудничает со знаменитостями. Например, она снимала Матильду Шнурову для обложки известного журнала.
Трогательным роликом со свадебной церемонии солиста Little Big поделилась в своем инстаграм-аккаунте режиссер коллектива – Алина Пязок. От нее же стало известно, что пара зарегистрировала отношения во Дворце бракосочетания №1.
Невеста предстала в пышном белом подвенечном наряде с длинной фатой. Антон Лиссов тоже выбрал для ЗАГСа традиционный костюм.
На выходе участника Little Big встретили друзья. Они подняли музыканта на руки и начали качать.
Напомним, Little Big представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2020". Сейчас к коллективу приковано особое внимание.
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