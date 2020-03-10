Мясников раскрыл реальную причину ухода Михалковой из шоу "Уральские пельмени"

Участник шоу "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников рассказал о личной жизни своей коллеги. По его словам, народ клюет на громкие заголовки о том, что они с Андреем Рожковым ушли из проекта.
Юморист отметил, что они путешествует по городам России с концертами, а шоу "Уральские пельмени" на телевидении тоже проходит в полном составе. Остальной же состав гастролирует независимо, у них даже разные афиши, сообщает "7Дней".
Что касается Юлии Михалковой, то теперь точно известно, что она покинула шоу "Уральские пельмени". Вячеслав Мясников считает, что ей пора строить личную жизнь. Ведь все женщины однажды задумываются о создании семьи. По словам артиста, на шоу "Уральские пельмени", судя по всему, не те мужики, что нужны артистке.
Напомним, ранее звезда шоу "Уральские пельмени" опубликовала снимок в окружении цветов. Юлия Михалкова поделилась, что ее любимые цветы – пионы, и призвала мужчин дарить своим женщинам хорошее настроение и красивые букеты.
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