Михалкова намерена рассказать о подноготной работы в шоу "Уральские пельмени"

Сейчас знаменитость отдыхает во Флориде. Она находится в отпуске. Помощники, ведущие микроблог звезды, рассказали, что в скором времени фанаты смогут узнать больше о работе в шоу "Уральские пельмени". Михалкова намерена написать откровенный материал.
"Она пишет сенсационное эссе. О том, как современной женщине работать и дружить с мужчинами. Особенно дружить! Десять лет Юлия работала в мужском коллективе – есть что вспомнить! Подробности – пока секрет", – цитирует помощников Юлии издание Teleprogramma.pro.
Напомним, что звезда покинула шоу "Уральские пельмени" некоторое время назад. В Сети ходили слухи, что ее уход связан с возникшими в программе разногласиями. Михалкова неоднократно говорила, что хочет заняться собственными проектами.
Другие участники юмористического коллектива в беседах с журналистами нередко подшучивали над бывшей коллегой. Они отмечали, что в последние годы она больше внимания уделяла внешности, нежели творчеству.
Ранее Юлия намекнула на возможную свадьбу. Она побывала у визажиста и сделала пробный макияж. "Увидела себя в образе невесты и поняла, что пора", – заявила звезда шоу "Уральские пельмени".
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