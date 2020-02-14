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Постоянно дрались: стало известно о сложностях в отношениях актеров "Уральских пельменей"

Кадр youtube.com
В шоу "Уральские пельмени" в основном выступали одни мужчины. Неудивительно, что периодически в коллективе случались драки.
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Около двадцати лет назад потасовка произошла между Сергеем Исаевым и Максимом Ярицей. Во время репетиции первый несколько раз сказал слово "козел". Второму тогда показалось, якобы коллега обращается именно к нему. Максим попросил Сергея больше не повторять оскорбления.

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Но Исаев не успокоился. В какой-то момент терпение Ярицы лопнуло, и мужчины начали драться. Другие участники шоу "Уральские пельмени" тут же вмешались и начали растаскивать дебоширов.

В другой раз конфликт произошел между Сергеем Исаевым и Андреем Рожковым. Юмористы поругались из-за права быть свидетелем на свадьбе у общего друга. Возмущенная мать жениха не смогла сдержать эмоций, увидев драку, поэтому участникам шоу "Уральские пельмени" пришлось сказать, что это обычная репетиция, дабы не портить окружающим праздник.

Об этом участники "Уральских пельменей" рассказали в программе "Вечерний Ургант". Примечательно, что старые ссоры Сергей Исаев, Сергей Ершов и Максим Ярица вспоминали с улыбкой.

14 февраля 2020, 10:59

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