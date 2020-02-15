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"Кто подарил?": Михалкова похвасталась огромным букетом

Юлия Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova/
Юлия Михалкова выложила на своей странице в "Инстаграм" несколько фотографий с огромными букетами. Фолловеры потерлись в догадках, кто же таинственный поклонник, подарившей девушке такие роскошества. 
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Телезвезда опубликовала новый снимок в окружении нежных бутонов. Она поделилась, что ее любимые цветы – пионы, и призвала мужчин дарить своим женщинам хорошее настроение и красивые букеты. Также Юлия Михалкова напомнила, что сегодня как раз отличный повод порадовать свою вторую половинку – День святого Валентина. 

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"Ничего себе! Цветы! От кого?", "Кто подарил?" – тут же поинтересовались поклонники в комментариях. Но этот вопрос останется без ответа. Среди подписчиков нашлись и те, кто высказался против иностранного праздника.

Некоторые посчитали, что заморский праздник не отвечает духовным ценностям России. "День Валентина издавна считается днем голубых", "Юля, это же неправославный праздник. Зачем нам чужое? Наш летом только будет", "И что за праздник 14 февраля? Для нормального мужчины вообще зашквар отмечать 14 февраля", – написали недовольные.

Однако абсолютное большинство отметило красоту Юлии Михалковой и поделились своими предпочтениями в выборе букетов. "Красавица", "Празднично", "Мои тоже самые любимые пионы", – написали они.

    Напомним, не так давно подчиненные теледивы выдали ее страшную тайну. Оказалось, что девушка обманом увеличивает грудь и на самом деле у нее не четвертый размер, как думали многие, а всего лишь второй. 
Автор: 15 февраля 2020, 06:25

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