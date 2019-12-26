"Поняла, что пора": звезда шоу "Уральские пельмени" намекнула на свадьбу

В "Инстаграм" артистка призналась, что сделала пробный макияж невесты. По ее словам, она испытала яркое ощущение чего-то интригующего и непознанного.
Михалкова отметила, что в этот момент ее сердце билось чаще от каждого движения рук визажиста. "Увидела себя в образе невесты и поняла, что пора", – заявила звезда шоу "Уральские пельмени", намекнув на скорые изменения в личной жизни.
Молодым невестам актриса не советует сильно гримироваться. "Невеста – символ молодости, счастья, первозданной красоты!" – уверена экс-участница "Уральских пельменей". По ее мнению, макияж должен быть легким, подчеркивающим здоровый румянец.
Подписчикам знаменитости фото пришлось по вкусу. "Красотка", "Лапулечка", "Кукла", "Юлия выглядит супер!", "В тебе нет ничего лишнего", – прокомментировали фолловеры пост звезды шоу "Уральские пельмени".
Как писали "Дни.ру", Юлия Михалкова несколько месяцев назад покинула шоу "Уральские пельмени". Теперь она работает над собственной программой о кулинарии.
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