Известная модель в откровенном купальнике исполнила грязный танец

Девушка отдыхала на лазурном побережье. Недавно она добавила новую публикацию в Сети. На снимках модель красуется в сексуальном купальнике с принтом. На видео супермодель игриво пританцовывает, красуясь перед камерой. Мини-бикини прикрывает только самые интимные части тела Беллы, талию обвивает золотая цепочка, а мокрые волнистые волосы почти полностью закрывают лицо.
На одном из фото показано, как снималось пикантное видео. Модель стоит на деревянном настиле и позирует подруге, демонстрируя точеное тело во всей красе, передает Пятый канал.
Ранее сообщалось, что недавно девушка шокировала общественность своим откровенным нарядом. Папарацци запечатлели модель на выходе из отеля. Белла Хадид была одета в длинный плащ, короткую белую рубашку, а вот белья под одеждой не было.
23-летнюю манекенщицу в 2019 году назвали самой красивой женщиной в мире. Эталоном ее признал пластический хирург Де Сильва, который сравнил параметры девушки с правилами золотого сечения. Тело Беллы почти на 100% соответствует идеалу.
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