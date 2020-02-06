"Не баба, а огонь!": мокрая Оксана Акиньшина возбудила россиян

32-летняя звезда кино поделилась в соцсети кадром из отпуска, на котором позирует в море в слитном купальнике темного цвета на тонких бретельках. Оксана Акиньшина предстала без макияжа и с мокрыми волосами.
Купальник подчеркнул соблазнительные формы артистки. "Нельзя начать жизнь сначала, но ее можно продолжить по-другому", – подписала фото знаменитость.
Поклонники одарили актрису комплиментами. Судя по комментариям, мужчины явно возбудились от прелестей Оксаны Акиньшиной. "Я просто в восторге!!!", "Здорово и приятно посмотреть, молодец!!!", "Не баба, а огонь!!! Простите за эмоции", "Русалка", "Самая красивая и натуральная актриса", "Какая хорошенькая. Соблазнительна и прекрасна", – высказались фолловеры.
Где именно отдыхает, звезда не сообщила. Примечательно, что Оксана Акиньшина редко появляется на публике и не любит говорить о личном. Поэтому каждый ее выход в свет и подробности из жизни являются подарком для поклонников.
Напомним, около года назад актриса пережила кризис в отношениях с мужем-кинопродюсером Арчилом Геловани. Оксана Акиньшина даже напугала фанатов заявлением о предстоящем разводе. Однако, похоже, что решение было поспешным. Ведь артистку уже несколько раз после этого видели в компании супруга. Они даже провели вместе несколько недель на Мальдивах.
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