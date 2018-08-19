Разводящаяся Акиньшина забрала детей и покинула Россию

Оксана Акиньшина, которая объявила накануне о разводе с мужем Арчилом Геловани, улетела с детьми из России. Актриса отправилась на отдых, намекнув, что не сильно переживает из-за расставания.

Опубликованными в Instagram фотографиями Акиньшина подтвердила, что не собирается "убиваться" из-за развода. Взяв с собой сына Константина и дочку Эмми, актриса улетела в Грецию.

Стоит отметить, что отпуск был спланирован еще заранее. По этой причине откладывать его из-за проблем в личной жизни Акиньшина не стала.

Напомним, что артистка и ранее высказывать о том, что избранник не является в ее жизни незаменимым элементом. "Муж сегодня есть, а завтра нет. Это такая единица, мне кажется, непостоянная такая", – говорила она в одном из своих интервью.

Напомним, что Оксана Акиньшина на своей странице в Instagram сообщила подписчикам о том, что разводится с мужем продюсером Арчилом Геловани. Пользователи Сети принялись поздравлять актрису.







