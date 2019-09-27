Оксана Акиньшина продемонстрировала блудодеяние

На видео показан отрывок из оперы испанского режиссера "Гендель-Шмендель". Отличительной особенностью постановки является то, что все мужчины на сцене абсолютно обнажены. Женщина в черном одеянии, играющая главную роль, трогает их гениталии не только руками, но и ртом.
"Не робеем!" – подписала пост Акиньшина.
Данная постановка удивила многих коллег Оксаны. В комментариях начался настоящий коллапс: кто-то шутил, другие выражали смущение и не скрывали шока. Своим мнением поделились Дарья Екамасова, Елизавета Боярская, Катерина Шпица, Юлия Хлынина, Эдгард Запашный, Владимир Яглыч и Павел Деревянко.
Больше всех отличился 52-летний актер Гоша Куценко. Он написал Акиньшиной: "Твоя роль!". Оскорбленная актриса в ответ отправила его в место, чуть ниже спины.
Один из фанатов не смог спустить кинорежиссеру с рук такое хамство. Он встал грудью за любимую артистку. "А ты походу кастинг не прошел туда, миниатюрных не брали", – язвительно уколол Куценко фолловер.
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