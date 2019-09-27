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Оксана Акиньшина продемонстрировала блудодеяние

Оксана Акиньшина. Фото: instagram.com/akinshok2013
Актриса Оксана Акиньшина опубликовала на своей странице в инстаграм-аккаунте провокационный ролик. Он обескуражил пользователей Сети, ведь многие не представляли, что на сцене театра есть место такому разврату.
прочитано 336 раз

На видео показан отрывок из оперы испанского режиссера "Гендель-Шмендель". Отличительной особенностью постановки является то, что все мужчины на сцене абсолютно обнажены. Женщина в черном одеянии, играющая главную роль, трогает их гениталии не только руками, но и ртом. 

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Данная постановка удивила многих коллег Оксаны. В комментариях начался настоящий коллапс: кто-то шутил, другие выражали смущение и не скрывали шока. Своим мнением поделились Дарья Екамасова, Елизавета Боярская, Катерина Шпица, Юлия Хлынина, Эдгард Запашный, Владимир Яглыч и Павел Деревянко.

Больше всех отличился 52-летний актер Гоша Куценко. Он написал Акиньшиной: "Твоя роль!". Оскорбленная актриса в ответ отправила его в место, чуть ниже спины. 

Один из фанатов не смог спустить кинорежиссеру с рук такое хамство. Он встал грудью за любимую артистку. "А ты походу кастинг не прошел туда, миниатюрных не брали", – язвительно уколол Куценко фолловер.

27 сентября 2019, 15:27
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