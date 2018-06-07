Разгоряченный Верник при всех схватил Акиньшину

В Сочи прошел четвертый день фестиваля "Кинотавр". Состоялась пресс-конференция, посвященная фильму "Ван Гоги", премьера картины "Русский бес", а завершил вечер ужин InStyle Cinema Night, на котором отечественные знаменитости позволили себе немного расслабиться.