Разгоряченный Верник при всех схватил Акиньшину

В Сочи прошел четвертый день фестиваля "Кинотавр". Состоялась пресс-конференция, посвященная фильму "Ван Гоги", премьера картины "Русский бес", а завершил вечер ужин InStyle Cinema Night, на котором отечественные знаменитости позволили себе немного расслабиться.
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