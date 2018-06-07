Online: Прямая линия с Владимиром Путиным
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Июнь 7, 2018
просмотры: 123

Разгоряченный Верник при всех схватил Акиньшину

567

В Сочи прошел четвертый день фестиваля "Кинотавр". Состоялась пресс-конференция, посвященная фильму "Ван Гоги", премьера картины "Русский бес", а завершил вечер ужин InStyle Cinema Night, на котором отечественные знаменитости позволили себе немного расслабиться.

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