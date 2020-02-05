"Стала нелюбима, нежеланна, невостребованна": Олеся Судзиловская откровенно о крахе семьи

Олеся Судзиловская рассказала о работе и личной жизни. Известная актриса объяснила, почему стала меньше сниматься, и призналась, что делит с мужем территорию.

С 17 февраля на телеканале СТС стартует многосерийный фильм "Филатов". Главные роли в картине сыграли Федор Бондарчук и Олеся Судзиловская. Кино начинается с того, что героиня Олеси, Алиса, уходит от успешного гениального мужа, образ которого воплотил Федор. "Возможно, поначалу поведение Алисы несколько нелогично, но мне ее поступки стали понятны, близки и ясны, когда сценарий был прочитан до самого финала", – отметила Судзиловская.

Она объяснила, почему распалась семья. "Очень часто в этом возрасте, когда женщина уже реализовалась в профессии, дети подросли и стали самостоятельными, очень сложно найти себе применение. Когда в молодости Алиса с мужем создавали вместе бизнес, она была его агентом, директором, боевым товарищем, а когда их общее дело "встало на ноги", талант Филатова толкал вперед всю эту махину самостоятельно, ей показалось, что она стала нелюбима, нежеланна, невостребованна", – цитирует артистку Woman`s Day.

При этом Олеся Судзиловская отметила, что у нее с ее персонажем мало что общего. "У нее две дочки, у меня – два сына. У нас с ней у каждой по красивому мужу. Да и все, собственно", – заключила актриса.

Сейчас она счастлива в браке с бизнесменом Сергеем Дзебанем. Супруги воспитывают сыновей: 11-летнего Артема и четырехлетнего Майка. Олеся Судзиловская отметила, что сейчас снимается гораздо меньше, чем раньше, но зато больше времени уделяет семье, которую очень ценит. По мнению артистки, они с мужем обмениваются знаниями в тех областях, в которых раньше ничего не смыслили.

"А что касается характера, мы как делили эту условную эмоциональную территорию влияния, так это до сих пор и продолжаем. Честно говоря, безумно рада, что по каким-то основным статьям мы уравновесились, друг друга приняли, но характер обоих не позволяет сделать это до конца, поэтому периодически оба бьем вулканами. Но при этом Сережины основные жизненные принципы, его качества дают мне стабильность. Понимаю, если случится что-то из ряда вон, я на этого человека смогу положиться. Думаю, что и во мне он нашел друга", – выразила надежду актриса.