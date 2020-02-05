"Вот сволочи": Алисе Фрейндлих подсунули бракованную награду

В Первом павильоне "Мосфильма" в 27-ой раз прошло награждение премией "Золотой орел", учрежденной Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. На важном мероприятии отметилось множество артистов – и начинающих, и признанных.
Ежегодно в рамках церемонии вручается специальный приз "За вклад в отечественный кинематограф". В этот раз столь высокой награды была удостоена народная артистка Алиса Фрейндлих, которой, к слову, в декабре 2019 года исполнилось 85 лет. Зал встал и поприветствовал артистку бурными аплодисментами. Та была явно польщена, но все же постаралась в ответном слове быть скромной и благодарной.
"Я хочу сказать, что смущена, потому что мой вклад в кинематограф невелик: я очень поздно начала сниматься, я больше театральная актриса. Мой вклад в кинематограф значительно меньше, чем вклад кинематографа в мою жизнь и судьбу!" – приводит слова Алисы Фрейндлих "НДН".
Однако не обошлось без неприятного сюрприза. За кулисами артистка обнаружила, что у ее "Золотого орла" отвалилась часть крыла. "Вот сволочи. Бракованную подсунули", – цитирует недоумевающую артистку "Экспресс газета". Рядом оказался ее коллега Леонид Ярмольник. Артист решил поддержать Алису Фрейндлих шуткой. "Каждый орел рано или поздно превращается в хромую утку", – ляпнул он и, как говорят, едва не проглотил язык, когда обнаружил приближающегося Никиту Михалкова, который теперь передвигается, опираясь на палочку.
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