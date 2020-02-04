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"Непросто отмыться": Ургант высмеял проморолик Собчак к новому шоу

Иван Ургант. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Ксения Собчак объявила о выходе авторского шоу на одном из центральных телеканалов. Муж ведущей режиссер Константин Богомолов снял для нее промо-ролик.
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Новую рекламу "блондинка в шоколаде" выложила в своем инстаграм-аккаунте. На кадрах женщина лежит в ванне с пеной и дремлет, на фоне – ночной город. Зрителям показывают, что вода уже перелилась через край, течет по полу, в ней плавают тапочки и банные принадлежности.

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Вдруг звонит телефон, на дисплее высвечивается некий Андрей. Ксения Анатольевна просыпается и берет трубку. "Что? Затопила? Прости, я слишком тщательно готовлюсь к выходу. А тебе пора сделать ремонт", – заявляет она.

Намек на Андрея вполне понятен. Вероятно, скандальная дива намерена подвинуть в эфире шоу Малахова. Однако не все оценили наглое заявление. К примеру, Иван Ургант прокомментировал промо-ролик Собчак в своей программе, сообщает Teleprogramma.pro.

"Она говорит с каким-то Андреем, что скоро-скоро, мы готовимся… И, конечно, у всех вопрос: "О чем шоу?". Никто не понимает. Судя по тому, что Ксения Собчак уже полгода не вылезает из ванной, есть вещи, от которых непросто отмыться", – сострил Ургант. 

Стоит отметить, это вторая рекламная кампания передачи, первую также снял Константин Богомолов. Ролик вышел осенью прошлого года. На нем светская львица тоже принимает ванну. 

Автор: 4 февраля 2020, 15:08
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Богомолова перекосило рядом с Собчак

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