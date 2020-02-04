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"Постепенно съезжаются": Добронравов и Кравченко встретились после долгой разлуки

Федор Добронравов. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
На место съемок седьмого сезона сериала "Сваты" съезжаются артисты. Для начала полноценной работы уже все готово.
прочитано 298 раз

Съемки полюбившегося ситкома проходят в Беларуси в деревне Дуличи. Процесс запустили еще 28 января в доме семьи Празецких. Особняк пары по сценарию принадлежит Валентине и Ивану Будько.

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"В доме этой же семьи съемки проходили в августе 2017 года. Тогда Празецкие ждали съемочную группу еще в январе 2018-го, но "Сваты" по разным причинам доехали только сейчас", – отмечается на официальной странице сериала в "Инстаграм".

Киношники опасались, что погода не порадует привлекательным видом за окном. Создатели многосерийной комедии не надеялись увидеть настоящую зиму: "съемочная группа уже отчаялась и подготовила искусственный снег, но (о чудо!) как раз в этот день в Минске и пригороде выпал снег. "По плану у нас будут снимать еще несколько дней в феврале, а потом продолжат съемки только в мае".

Также стало известно, что актеры, играющие Валентину и Ивана Будько, уже встретились на площадке после долгой разлуки. "В Минск постепенно съезжаются все артисты нашего сериала! Татьяна Кравченко и Федор Добронравов уже там! Так же прилетела и Анна Кошмал", – указано в посте.

Напомним, ранее стало известно, что несколько серий многосерийной картины "Сваты" были отсняты еще в 2017 году. К сожалению, зрители их не увидят – в этом году снимать начали с нуля. Это связаны с изменениями сценария. 

4 февраля 2020, 14:28

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Прекрасный сериал
1

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