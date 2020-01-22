Судьба сериала туманна: звезда "Сватов" о новом сезоне

Известный актер Михаил Трухин появился в штате актеров украинско-российского ситкома "Сваты" два года назад. Ему досталась роль нового персонажа Палыча – директора сельского клуба. К сожалению, тогда работу над проектом остановили на неопределенный срок.
"Сейчас, слава Богу, все возобновилось. И это того стоит, ведь компания у нас действительно добрая и веселая", – с надеждой говорит Михаил Трухин.
Между тем артист отмечает, что ситуация складывается неоднозначная. Судьба ситкома туманна. Пока сложно говорить о выходе седьмого сезона, а прогнозировать восьмой – затруднительно вдвойне.
Михаил Трухин также отметил, что сотрудничать с коллективом сериала "Сваты" было легко. Коллеги приняли его радушно.
Отметим, что другие звезды многосерийной комедии не теряют надежды. По словам артиста Федора Добронравова, новый сезон сериала "Сваты" зрители увидят уже через год.
"Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если бог даст, и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так все и было", – цитирует Федора Добронравова Teleprogramma.pro.
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