Ирину Шейк сняли с бывшим возлюбленным

Для выхода в свет светская львица выбрала крайне изысканный, но не менее откровенный наряд. Она облачилась в боди бежевого цвета, поверх которого надела усыпанное кристаллами платье-сетку. На шее Ирины красовалось роскошное бриллиантовое колье.
Примечательно, что на афтепати приехал бывший возлюбленный модели голливудский актер Брэдли Купер. Пара на протяжении долгого времени жила в гражданском браке. Шейк родила избраннику дочь, которую назвали Леей. Но летом прошлого года стало известно о разрыве звездной пары.
Причиной для расставания знаменитостей стали слухи о романе продюсера с певицей Леди Гагой. Бывшим любовникам удалось решить вопрос, касающийся воспитания их общей наследницы, без обращения в суд. Тем не менее, поговаривают, что отношения между Ириной и Брэдли довольно напряженные.
Как бы то ни было, папарации удалось заснять Шейк и Купера вместе. На фото они позируют в компании модельера Эдуарда Эннинфула. Этот снимок звезд стал единственным совместным в этот вечер.
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