"Я не хочу жить в такой стране": оскандалившаяся Водонаева сделала заявление

Бывшая участница "Дома-2" недавно заявила, что выплаты материнского капитала за рождение первого ребенка может спровоцировать массовое появление детей у "быдла". Она уточнила, что неблагополучные граждане России таким образом решат заработать денег на спиртное. Алена считает, якобы государство делает только хуже, оказывая новые меры поддержки "маргиналам".
В интервью Ирине Шихман телеведущая рассказала, что хотела бы спрятаться от внимания, обрушившегося на нее после скандальной публикации. "Для меня ситуация непривычна, несмотря на то, что я привыкла к вниманию и я умею от этого внимания укрываться. Никак не думала, что настанет такой момент, когда я буду размышлять: "А как же мне укрыться еще поглубже в свой панцирь от еще большего внимания?" – поделилась Водонаева.
Также Алена в программе "А поговорить?" высказала опасения из-за ранее опубликованного поста: "Мне не нравится, что нас, русских людей, если мы что-то корректное в правовом поле скажем, нам за это что-то сделают. Я не хочу жить в такой стране".
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