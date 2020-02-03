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"Я не хочу жить в такой стране": оскандалившаяся Водонаева сделала заявление

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva
Алена Водонаева рассказала в интервью, что не знает, как спрятаться от навязчивого внимания к своей персоне. Девушка оказалась в центре обсуждения после громкого заявления. 
прочитано 310 раз

Бывшая участница "Дома-2" недавно заявила, что выплаты материнского капитала за рождение первого ребенка может спровоцировать массовое появление детей у "быдла". Она уточнила, что неблагополучные граждане России таким образом решат заработать денег на спиртное. Алена считает, якобы государство делает только хуже, оказывая новые меры поддержки "маргиналам".

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В интервью Ирине Шихман телеведущая рассказала, что хотела бы спрятаться от внимания, обрушившегося на нее после скандальной публикации. "Для меня ситуация непривычна, несмотря на то, что я привыкла к вниманию и я умею от этого внимания укрываться. Никак не думала, что настанет такой момент, когда я буду размышлять: "А как же мне укрыться еще поглубже в свой панцирь от еще большего внимания?" – поделилась Водонаева.

Также Алена в программе "А поговорить?" высказала опасения из-за ранее опубликованного поста: "Мне не нравится, что нас, русских людей, если мы что-то корректное в правовом поле скажем, нам за это что-то сделают. Я не хочу жить в такой стране".

Автор: 3 февраля 2020, 18:18
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Размышлять и думать что говоришь надо всегда
Гость
Ответить
Все сейчас расплачутся, какая потеря!
Гость
Ответить
Вали!!!!
1

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