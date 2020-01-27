"Моя ошибка": Алена Водонаева оправдалась после скандала

Телеведущая и модель заявила в эфире НТВ, что не поменяет свою точку зрения. Она уверена, что в бедных российских семьях пьют, бросают детей и не знают, от кого родили.
Правда, Алена Водонаева согласилась с тем, что слово "быдло" из ее уст прозвучало грубо. Она заменила его на более, по ее мнению, мягкие характеристики – "маргиналы" и "алкоголики".
"Моя ошибка была в том, что я произнесла некрасивое слово "быдло", именно за него меня все начали порицать. В следующий раз буду умнее и назову такую социальную прослойку маргиналами, потому что так приличнее звучит. Но сути это не меняет", – заявила экс-участница шоу "Дом-2".
Алена Водонаева напомнила, что ежедневно в прайм-тайме выходят передачи о маргинальных семьях. Звезда уверена, что с повышением материнского капитала их станет еще больше, а будущее детей окажется под угрозой. Алена Водонаева полагает, что государство делает только хуже, оказывая новые меры поддержки "маргиналам".
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