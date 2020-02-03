Роскошная Королева вывалила большую грудь

Певица выложила в микроблоге кадр, на котором лежит на животе на кровати, отвернувшись от камеры. На фото звезда предстала в коротком белом платье. Декольте выгодно подчеркивает грудь артистки.
"Думы мои, думы мои, горюшко мне с вами!" – подписала по-украински кадр исполнительница хита "Дельфин и русалка". Поклонники бурно отреагировали на публикацию. "Наташа, ты такая красивая, талантливая и очень мудрая!", "Красавица! Так держать!", "Наталья, Вы прекрасны!" – поддержали поклонники знаменитость.
Однако нашлись и те, осудил женщину за снимок: "Когда человек выставляет такие откровенные фото на показ, значит он несчастлив. Психология".
Ранее писатель и профессор Боррис Хигер предположил из-за чего распался брак Наташи Королевой и Игоря Николаева. Он озвучил версию, что певец сильно любил артистку, однако не мог удовлетворить ее в сексуальном плане. Знаменитость в одном из своих интервью уточнила, якобы причиной разрыва была другая женщина, которая увела мужчину из семьи. Знаменитость даже предположила, что разлучница прибегла к колдовству.
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