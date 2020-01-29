"На любителя": визажист прошлась по постаревшему лицу Королевой

Недавно Наташа Королева опубликовала в своем микроблоге весьма привлекательную фотографию, на которой половину лица артистки закрывает перо павлина. Вторая же часть была обильно покрыта косметическими средствами. Из-за этого она смотрелась настолько неестественно, что некоторые подписчики сравнили исполнительницу с Майклом Джексоном, который был знаменит своими экспериментами с внешностью.
На это обратила внимания и косметолог Оксана Овсепян. По мнению эксперта, певица выглядит ухоженно, однако привлечь внимание молодых мужчин ей уже не удастся. В своем интервью блогеру Рустаму Солнцеву она отметила, что никогда не видела исполнительницу в живую, но но фотографии она выглядит не лучшим образом.
"На любителя. Я думаю, что она нравится тем, кому за 40-45 лет, но за 30... Молодец, ухаживает за собой, поддерживает красоту, дорого-богато выглядит", – высказала свое мнение специалист.
Однако Овсепян отметила, что не может сказать про артистку что-либо плохое и уважает ее стремление к красоте. Оба участника интервью также отметили, что Наташа Королева источает хорошую энергетику.
Поклонники звезды были менее благосклонны. Одни выразили уверенность, что она посещала пластического хирурга, другие заявили, что снимок был обработан с помощью графического редактора.
"Майкл Джексон №2", "Натаха, как вспомню твой волосатый пельмень – становится весело)) Отличный фотошоп", "Ну и налепила себе губехи", – писали пользователи.
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